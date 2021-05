Non sopportano il sangue. Perdono conoscenza non appena fa caldo. Vanno in crisi per la paura o perché stanno a lungo in piedi. E perdono conoscenza. Per chi va incontro a queste forme di mancamento, chiamate “vaso-vagali”, il consiglio per ridurre i rischi è semplice: iscrivetevi ad un corso di yoga. Forse potreste avere più vantaggi dalla meditazione e dagli esercizi consigliati dal maestro che dalle terapie fatte di aumento dell’introito di sali minerali e di acqua, anche se associati ad esercizi fisici che tendono a concentrare l’apporto di sangue verso il cervello. A benedire sia in termini di riduzione del rischio di nuovi mancamenti più vantaggi dagli esercizi sotto la guida di un maestro è una ricerca condotta in India da Jayaprakash Shenthar dello Sri Jayadeva Institute of Cardiovascular Sciences and Research, di Bangalore, pubblicata su EP Europace. Lo studio è il primo a valutare lo yoga guidato come trattamento per chi soffre di sincope vaso-vagale ed ha coinvolto 100 soggetti (soprattutto donne età media 33 anni) che nell’anno prima avevano avuto questo tipo di mancamento almeno 3 volte. I partecipanti sono stati assegnati in modo casuale al trattamento con yoga o con terapie convenzionali: in questo secondo caso gli esperti hanno consigliato di aumentare del 50% l’introito di sale e di bere oltre 3 litri di acqua ogni giorno, insieme ad una serie di esercizi mirati per “spremere” il sangue dagli arti inferiori verso il cervello, come incrociare le gambe e contrarre i muscoli delle cosce e dei glutei in presenza di segnali d’allarme per lo svenimento. Nei soggetti “iscritti” al corso di yoga Non sono stati dati consigli su terapie e idratazione, ma è stato chiesto di partecipare a sessioni (almeno 5) con un istruttore di yoga certificato, con lezioni di un’ora comprendenti pranayama (respirazione), asana (posture) e dhyana (meditazione). Ai partecipanti è stato quindi consigliato di eseguire lo yoga per 60 minuti almeno 5 giorni a settimana per i successivi 12 mesi. Nei 12 mesi successivi a questi approcci, nel gruppo “trattato” con yoga si sono ridotti i mancamenti con solamente 1,1 episodi di sincope vaso-vagale, contro i 3,8 registrati nel gruppo sottoposto a terapie standard. Secondo Shenthar “i benefici dello yoga guidato sono risultati evidenti già tre mesi dopo l’inizio del trattamento e si sono mantenuti a sei e dodici mesi. Le osservazioni preliminari indicano che le modalità di respirazione e meditazione dello yoga hanno un effetto positivo sul sistema autonomo mentre gli “asana” migliorano il tono vascolare, entrambi potrebbero impedire il ristagno gravitazionale del sangue nelle parti inferiori del corpo “.

“Lo studio – segnala Claudio Cuccia, Responsabile del Dipartimento Cardiovascolare di Fondazione Poliambulanza di Brescia – “si riferisce a una patologia che ad oggi non trova soluzione. Che lo yoga possa inserirsi come attività finalizzata al benessere anche nel paziente cardiologico è peraltro pratica già adottata nel nostro Dipartimento; che lo yoga possa comunque entrare in ospedale, è cosa certa vista l’esperienza positiva sperimentata sui nostri medici e infermieri in un lungo percorso formativo – durato più di 3 anni – che ha contribuito a migliorare il benessere lavorativo, benessere messo alla prova dalle recenti drammatiche esperienze della pandemia Covid”. Sonia Tosoni, coordinatrice infermieristica e istruttrice Yoga presso la struttura, ha inserito da tempo questa pratica come attività preparatoria, per esempio, nei pazienti che vanno incontro a un intervento cardiochirurgico. ”L’esperienza positiva derivata da esercizi mirati a incrementare la consapevolezza del respiro – sostiene – ci ha permesso di ridurre le desaturazioni post-operatorie, soprattutto nelle fasi successive all’estubazione. Si tratta di dati anche questi preliminari, che meritano, come quelli presentati nello studio di Shenthar, di una validazione su casistiche più ampie.”