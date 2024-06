svelato il terzo programma del conduttore

Una volta passato a Nove, oltre a “Identity” e “La Corrida”, Amadeus condurrà anche un altro programma: ecco quale.

Il panorama televisivo italiano è in continuo movimento e per la prossima stagione si profila un significativo cambiamento nello scenario dei programmi condotti da una delle figure più carismatiche della TV: Amadeus.

Dopo anni trascorsi alla guida di show di grande successo, l’iconico presentatore Rai è pronto a intraprendere nuove sfide, questa volta sulle reti del gruppo WBD, con un calendario che si preannuncia ricco e variegato.

Amadeus: Da “I Soliti Ignoti a “Identity”

Secondo le informazioni rilasciate, Amadeus avrà il timone di ben tre programmi su Nove nella prossima stagione televisiva. Tra questi, troviamo una conferma e due interessanti novità. Si parte con un appuntamento in access prime time, seguito da due slot in prime time. La novità sta nel fatto che il consolidato “I Soliti Ignoti“, sarà reintitolato “Identity” garantendo così la continuità di una formula vincente sotto nuova insegna.

Con un chiaro obiettivo di portare la quota del pubblico di Nove all’8% nella fascia dell’access prime time, il programma “Identity” si propone come diretto concorrente di “Affari Tuoi“ su Rai1. La sfida sarà senz’altro ardua, ma la direzione di WBD è ottimista, confidando nelle capacità di Amadeus e nella fedeltà del suo pubblico.

Amadeus

I programmi in prime time

Per quanto riguarda il prime time, Amadeus non si limiterà a un unico genere: condurrà anche la nuova edizione de “La Corrida“. Il programma, trovando una nuova casa su Nove, si sposterà in un’arena e verrà trasmessa in diretta a partire da fine ottobre, promettendo momenti di leggerezza e divertimento in chiave rinnovata.

Infine c’è il terzo programma, il secondo in prime time. Intervistata da Tv Sorrisi & Canzoni, Laura Carafoli di WBD ha dichiarato: “Marina Donato è entusiasta di Amadeus, La Corrida si svolgerà in un’arena e sarà in diretta da fine ottobre. Il terzo programma sarà dedicato alla musica, ma no, non sarà X Factor“.