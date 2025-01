Svelato il Progetto del Fratello di Elon Musk

Kimbal Musk, il fratello minore di Elon Musk, è in visita a Roma per organizzare uno spettacolo in occasione del Giubileo. Durante il suo tour, ha incontrato la premier Giorgia Meloni e il ministro della Cultura Alessandro Giuli, e successivamente anche il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Kimbal è arrivato a Palazzo Chigi accompagnato da Andrea Stroppa, rappresentante di Elon in Italia, e da Veronica Berti, manager del tenore Andrea Bocelli, che ha dichiarato di accompagnare Kimbal per capire il funzionamento dei vari ministeri in relazione a un progetto in sviluppo.

Il colloquio con il ministro Giuli, durato circa un’ora, non ha rivelato dettagli specifici, ma Giuli ha descritto l’incontro come un’opportunità per discutere “cose belle” e ha promesso che il progetto è ancora in fase embrionale. Tuttavia, le opposizioni hanno sollevato preoccupazioni, dichiarando che Palazzo Chigi sembra essersi trasformato in una dependance di Musk, e hanno chiesto maggiore trasparenza su come vengono utilizzati gli spazi istituzionali.

Successivamente, Kimbal Musk ha parlato con Roberto Gualtieri riguardo a un’idea per uno spettacolo di droni e musica da realizzare per il Giubileo, finanziato tramite sponsorizzazioni private, che sarà presto presentato al Vaticano. Gli incontri di Kimbal hanno suscitato interrogativi e richieste di chiarimenti da parte della politica, evidenziando un diffuso interesse per le possibili collaborazioni tra il ministro della Cultura e l’imprenditore.