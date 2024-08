Svelato il processore del nuovo Huawei Nova Flip, la delusione è dietro l’angolo

Huawei è pronta a presentare il suo nuovo smartphone a conchiglia, il Nova Flip che vedrà ufficialmente la luce il prossimo 8 agosto. Nelle ultime settimane sono state davvero tante le indiscrezioni raccolte a riguardo del nuovo device.

I dettagli emersi hanno riguardato in particolare gli schermi, le fotocamere, la batteria ed altre specifiche, ma nessuno di essi faceva riferimento al SoC. Ebbene, questo mistero è stato finalmente svelato, grazie all’elenco pubblicato su Geekbench che tra le altre cose, mostra anche quello che sarà il processore proprietario che lo accompagnerà, il Kirin 8000. Il nome in codice è PSD-AL00, con il Huawei Nova Flip che ha fatto registrare 1.000 punti nei test single-core e 2.429 punti in quelli multi-core su Geekbench 6.2. Non si tratta di risultati così entusiasmanti, con la CPU che risulta il principale punto debole, considerate le sue specifiche non proprio eccezionali.

Il Kirin 8000 dispone infatti di un core Cortex-A77 con clock a 2,40 GHz, tre core Cortex-A77 a 2,19 GHz e quattro core Cortex-A55 a 1,84 GHz. Geekbench afferma che è dotato di una GPU ARM Mali-G610, in grado di raggiungere un clock di 864 MHz. Come già visto con altri device, anche negli ultimi top di gamma del colosso cinese, la versione del software è basata su Android 12, non risultando dunque la più recente in assoluto. Ma sappiamo bene come Huawei sia ormai fuori dai giochi per quanto riguarda l’implementazione delle nuove realese del robottino verde, ormai ampiamente sostituite dal sistema operativo proprietario HarmonyOS per il mercato cinese e dalla EMUI per il nostro territorio. Altro dato interessante è quello relativo al quantitativo di RAM implementato, che raggiunge i 12 GB.

Mancano i dettagli relativi al prezzo, ma va considerato che sicuramente lo vedremo dapprima sul mercato cinese e poi eventualmente dalle nostre parti, a cifre notevolmente maggiori. Questo aspetto rappresenterà un altro tassello importante per consigliare o meno questo prodotto ai consumatori interessati a questa tipologia di device. In attesa della presentazione ufficiale, di seguito riportiamo tutte le principali caratteristiche emerse sino a questo momento: