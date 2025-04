Svelato il presunto cachet degli opinionisti di The Couple, interviene Signorini

Ad Alex Belli il nuovo programma di Ilary Blasi, The Couple, non piace affatto. Su Twitter ha espresso il suo disappunto, chiedendosi del boicottaggio continuo in Mediaset che porta a creare cast "fallimentari" e perché non si cerchino soluzioni per realizzare programmi di successo. Sebbene non menzioni esplicitamente il programma, il suo messaggio successivo chiarisce che si riferisce a un montepremi di un milione di euro e ai profitti elevati degli opinionisti. Ha criticato l’idea di spendere risorse in montepremi così alti e in opinionisti pagati 600 mila euro, suggerendo di investire invece nel cast.

Il talk-show Boom ha commentato le dichiarazioni di Belli, con Alfonso Signorini che ha definito "fantascienza" il presunto cachet degli opinionisti. Secondo la giornalista Grazia Sambruna, le osservazioni di Alex Belli potrebbero essere interpretate come una reazione a una situazione personale, dato che inizialmente doveva far parte del cast, ma qualcosa è andato storto, specialmente dopo il no di Soleil che parteciperà a un reality di Rai.

Parlando di opinionisti, Luca Tommassini e Francesca Barra hanno recentemente parlato di una coppia del programma, Laura Maddaloni e Giorgia Villa, sottolineando la poca intesa tra di loro. Hanno osservato che la mancanza di affiatamento e le differenze nei percorsi di vita potrebbero rappresentare un freno alla loro vittoria.