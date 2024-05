svelato il nome del fidanzato misterioso

Al momento, non è arrivata alcuna conferma ufficiale da parte di Michelle Hunziker, che sui social continua a non rivelare nulla.

Ecco svelato finalmente il nome del nuovo compagno di Michelle Hunziker. Recentemente, la conduttrice è stata fotografata dalla rivista ‘Diva e Donna’ in compagnia di un uomo misterioso durante una cena con Anna Tatangelo e il fidanzato Mattia Narducci. I paparazzi e gli esperti di gossip non hanno avuto più dubbi.

Si tratta di Matteo Viezzer, originario di Vittorio Veneto. L’uomo è un manager di un marchio di alta moda ed è anche figlio di un noto ortopedico. Sarebbe lui ad aver fatto battere di nuovo il cuore di Michelle, a qualche mese dalla fine della relazione con Alessandro Carollo.

Matteo Viezzer, il nuovo accompagnatore privilegiato di Michelle Hunziker proviene dalla provincia di Treviso e farebbe parte di una famiglia affermata, anche per via del ruolo del padre Giorgio Viezzer. Pare che Viezzer sia leggermente più giovane della conduttrice, anche se non ci sono dettagli precisi sulla sua età.

I profili social del manager sono attualmente privati, probabilmente per mantenere la sua riservatezza il più a lungo possibile. Alcuni attenti follower hanno notato che Michelle avrebbe già pubblicato alcune storie su Instagram con lui, poi rapidamente rimosse per non dare troppe informazioni a quanti la seguono.

Hunziker, però, è stata paparazzata da ‘Diva e Donna’ durante una serata trascorsa con il nuovo compagno e una coppia di amici, Anna Tatangelo e il fidanzato Mattia Narducci. Sembra che sia stato proprio Mattia a presentarle Matteo Viezzer.

Le immagini del settimanale mostrano i due che chiacchierano, scherzano e ridono insieme, apparendo molto affettuosi l’un l’altro durante la cena in quattro. Al momento, non è arrivata alcuna conferma ufficiale da parte di Michelle Hunziker, che sui social continua a non rivelare nulla della sua vita privata. Anche Viezzer sembra molto attento alla sua privacy. Per questo mantiene privato il suo profilo Instagram. Potrebbe essere l’inizio di una nuova storia d’amore per la conduttrice dopo la fine dell’ultima relazione con Carollo?