Di Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip sappiamo proprio tutto e dopo averle fatto i conti in tasca sui gioielli che sfoggia ad ogni puntata (il cui valore ammonta ad oltre 120 mila euro), il portale 361 Magazine, molto vicino ad Alfonso Signorini, ha parlato del suo presunto cachet.

Secondo quanto ricostruito dal sito, la Gregoraci avrebbe fatto con Mediaset una sorta di ‘pacchetto’ che comprenderebbe la permanenza all’interno della casa del Grande Fratello Vip ed altre eventuali ospitate.

“Quanto percepisce al GF Vip Elisabetta Gregoraci? Stando ad alcune indiscrezioni, la showgirl calabrese guadagnerebbe dai 10.000 ai 20.000 euro a settimana. Somma valutata in base alla popolarità del personaggio vip. E poi ci sarebbero i soldi delle ospitate: per ciascuna ospitata dopo il programma la cifra sarebbe di circa 8.000 euro. Se dovesse vincere porterebbe a casa un montepremi di 100.000 euro, di cui una parte andrebbe donata in beneficenza”.