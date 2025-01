Svelato come vengono combattuti gli sprechi dal programma

Masterchef Italia collabora con Last Minute Market per recuperare e donare cibo non utilizzato, affrontando la questione degli sprechi alimentari. Dalla sua terza stagione, il programma ha messo in atto questa iniziativa, garantendo che gli ingredienti non utilizzati vengano recuperati e redistribuiti a enti benefici, come l’Opera Cardinal Ferrari di Milano, che assiste persone in difficoltà economica. Negli undici anni di programmazione, Masterchef ha recuperato 51 tonnellate di alimenti, con un incremento significativo di 3,6 tonnellate durante la tredicesima edizione.

La sostenibilità è diventata un tema centrale, spingendo il programma ad adottare misure per un uso responsabile dei prodotti alimentari e migliorare l’efficienza energetica. Ad esempio, in una prova del 16 gennaio, i concorrenti hanno dovuto cucinare con un limite di 15 minuti di energia elettrica. Inoltre, è stato preso l’impegno di eliminare utensili e stoviglie in plastica, contribuendo a ottenere la certificazione Food Waste Management System da Bureau Veritas, che attesta l’adozione di standard per il riutilizzo dei prodotti alimentari.

Masterchef dispone di un team dedicato per monitorare e conservare gli alimenti durante le 24 puntate, assicurando che i prodotti freschi, come latticini, uova, verdura e carne, vengano utilizzati in modo tempestivo. L’intera filiera, dalla produzione al recupero, è organizzata con contenitori adatti a mantenere la temperatura ideale degli alimenti. Questa strategia non solo riduce gli sprechi, ma sostiene anche le comunità locali in difficoltà, sottolineando l’impegno del programma per la sostenibilità.