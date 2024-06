svelato anche il sesso del bebè

Tutto porterebbe alla gravidanza di Jacqueline Luna Di Giacomo, primo figlio per lei e il cantante Ultimo, anche se non è stata confermata ufficialmente

Novità firmata da uno dei maghi dello scoop, Alessandro Rosica, presente sui social come ‘Investigatore Social’: Jacqueline Luna Di Giacomo sarebbe in dolce attesa. Ciò che sembra essere trapelato da poco sembra dunque una splendida notizia per il cantante Ultimo, evidentemente pronto a diventare papà di un maschietto. La splendida coppia sarà presto un trio.

Nessuna conferma su questa delicatissima notizia che renderà contenti certamente tantissimi follower e fan del cantante e della coppia. Infatti, i diretti interessati non hanno ancora confermato nulla. Nelle ultime ore, grazie al solito Alessandro Rosica, arriva questa rivelazione sul primo figlio della coppia e pare sia “cosa certa”. Sul profilo Instagram dell’Investigatore Social, si legge che la notizia è “assolutamente attendibile”.

Sembra che “la madre” della compagna di Ultimo, Heather Parisi, non abbia accolto troppo bene la notizia. Alcuni rumors dicono addirittura che la celeberrima showgirl sia arrivata a dichiarare di non voler vedere il nipote. Il bebè in arrivo sarà un maschio. I rapporti con Heather Parisi erano piuttosto complicati già da prima con la coppia.

La showgirl americana naturalizzata italiana, d’altronde, in un’intervista a Belve, aveva parlato del suo rapporto con i figli, affermando di sentirli e vederli regolarmente, proprio per la quasi costante distanza. Durante l’intervista a Belve aveva aggiunto anche di non conoscere Ultimo e di non voler discutere della relazione tra il cantante e sua figlia. Jacqueline Luna Di Giacomo, tramite una storia su Instagram, aveva risposto, in qualche modo: “Non vedo mia madre da 10 anni. Mi sono sentita mancata di rispetto. Lei non sa nulla della mia vita”.

Dopo la notizia bomba sul nascituro, i fan di Ultimo hanno subito compreso la decisione del cantante di non esibirsi nel 2025. Il cantante, al secolo Niccolò Moriconi, è attualmente impegnato con concerti negli stadi per l’estate 2024, ma ha già annunciato che l’anno prossimo non salirà sul palco. “Non suoneremo. Sto lavorando a un nuovo album. Non so se lo farò uscire prima o dopo il tour. […] vi lascerò nuova musica per tenervi compagnia in quest’anno in cui non ci vedremo” ha dichiarato ai suoi fan su Instagram un paio di mesi fa.

Tutto porterebbe a collegare la scelta alla scoperta della gravidanza, anche se non è stata confermata ufficialmente. L’amore della coppia non è certamente nascosto sui social; lui le ha anche dedicato una canzone intitolata “Altrove”, uscita il 10 maggio scorso. Dopo tre anni di relazione il cantante sembra aver trovato l’equilibrio e l’amore della sua vita.