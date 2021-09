Mancano 10 giorni alla partenza del Grande Fratello Vip 6 e la lista dei concorrenti inizia ad allungarsi. Dopo aver scoperto che ci saranno anche Amedeo Goria e Jo Squillo, poco fa Davide Maggio ha ufficializzato anche Manel Bortuzzo e Ainett Stephens.

“Dalla “gatta morta” alla “gatta nera”. 21 anni dopo Marina La Rosa, la casa del Grande Fratello accoglierà un’altra “felina”. DavideMaggio.it vi annuncia che nel cast del GF VIP 2021, al via su Canale 5 lunedì 13 settembre, ci sarà anche Ainett Stephens. E oltre ad Ainett vi confermiamo un altro nome. “Se non ci provi non lo saprai mai“, ha scritto nella sua bio di Instagram. Sarà probabilmente con questo spirito che Manuel Bortuzzo ha accettato di partecipare al prossimo Grande Fratello Vip. Siamo in grado di confermare che l’atleta in sedia a rotelle farà parte del cast della sesta edizione del reality show di Canale5, ormai prossima alla partenza”.

I due concorrenti hanno delle storie molto particolari alle spalle. Manuel lo conosciamo tutti e sappiamo quello che ha passato, mentre Ainett recentemente ha dichiarato che al figlio è stato diagnosticato lo spettro autistico ed ha parlato anche della tragica scomparsa della sorella e della madre.

“Dopo un controllo abbiamo ricevuto la diagnosi: disturbo dello spettro autistico. È stato un momento molto difficile, nessun genitore si aspetta di ricevere una notizia del genere. […] Mia madre e mia sorella sono morte. Loro facevano import export di prodotti per i capelli. Erano partite per andare in Trinidad, dovevano rientrare in Italia a Natale, ma sono sparite nel nulla. Dicono che le abbiano uccise, forse bruciate, ma noi non abbiamo seppellito nessuno. Quando sparisci in questo modo, in quei paesi lì, è difficile che arrivi il lieto fine. Noi abbiamo fatto di tutto per ritrovarle. Credo molto in Dio e sono quasi certa che le rincontrerò. Non penso sia un addio definitivo”.

Grande Fratello Vip, i concorrenti ufficiali della sesta edizione.

Manuel Brotuzzo

Ainett Stephens

Aldo Montano

Amedeo Goria

Carmen Russo

Gianmaria Antinolfi

Giucas Casella

Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassié

Jo Squillo

Katia Ricciarelli

Manila Nazzaro

Miriana Trevisan

Nicola Pisu

Sophie Codegoni

Soleil Sorge

Raffaella Fico

Tommaso Eletti

Manuel Bortuzzo al #GFVIP è un grande SI, dopo quello che ha passato e sta passando tutt’ora…ANCHE PERCHÉ È DA TREVISO E QUINDI SUPPORTO — Lisa98⚪⚫ (@lisa_zanette) August 25, 2021

Io quest’anno cambio completamente approccio. Unico mio protetto Manuel Bortuzzo. Per il resto voterò per far rimanere chi crea piu litigi e dinamiche! ✌️ #gfvip — Alessia (@Alemmmsseettt) August 25, 2021