Quando un paio di giorni fa ho pubblicato sul profilo Instagram di Biccy un video estrapolato da TikTok con protagonisti cinque manzi danzerini le vostre attenzioni sono cadute tutte su “costumino rosso”.

“Come si chiama quello col costume rosso?” è il commento che maggiormente ho ricevuto e, dato che vi voglio bene, ho deciso di rispondere alla vostra domanda: il suo nome è Luca Vetrone, ha 25 anni, è un modello ed è di Riccione (anche se è nato a Benevento).

Luca è un modello affermato e nel 2017 ha vinto la fascia Un Bello Per Il Cinema al concorso Mister Italia.

“Ho partecipato a Mister Italia quasi per caso, ma soprattutto perché chi mi stava vicino, famiglia ed amici, hanno sempre creduto che potessi farcela. E così ho iniziato la mia avventura. Poi sinceramente, anche perché è un concorso dove ci si può far conoscere e avere maggiore visibilità per cogliere qualche opportunità lavorativa nel mondo dello spettacolo e della moda”.