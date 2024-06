svelata la maxi cifra chiesta per il mantenimento mensile, è a molti zeri

Chiara Ferragni avrebbe chiesto una cifra esorbitante per gli alimenti a quello che tra poco diventerà il suo ex marito.

Il pubblico è ancora incredulo di fronte alla notizia della separazione di Chiara Ferragni e Fedez, la coppia che sembrava essere destinata a durare per sempre. Le immagini della loro vita familiare, della gioia e dell’ambiente dorato in cui vivevano hanno fatto più volte il giro del mondo. Dopo cinque anni di matrimonio e due figli, sembra che i due stiano per mettere fine alla loro storia d’amore.

Le voci sul divorzio circolano da tempo, ma ora sembra che sia tutto pronto per l’ufficializzazione. Chiara Ferragni avrebbe chiesto un maxi mantenimento di 40mila euro al mese per gli alimenti, secondo il Dillinger News, ma la notizia non è ancora ufficiale. La decisione dell’imprenditrice digitale potrebbe aver subito un accelerazione visti i recenti avvenimenti di cui è stato protagonista il rapper italiano.

La fine dei Ferragnez è un colpo duro per i fan della coppia che ha condiviso con loro ogni momento della loro vita attraverso i social media. Ora, il pubblico si prepara a seguire da vicino la possibile controversia legale tra i due ex coniugi, sperando che non emergano scandali troppo dolorosi dalla loro separazione. Entrambi si dichiarano consapevoli che al loro fianco ci sono due minorenni che hanno il diritto di essere protetti da litigi, scontri e accanimento mediatico.

I due sono lontanissimi, sia fisicamente che emozionalmente e non hanno mai fatto cenno al divorzio nel periodo più recente. Entrambi sembrano avere tra le mani un un nuovo amore, ma nessuno dei due si è ancora sbilanciato nelle dichiarazioni. In tanti comunque ancora sperano che la famiglia torni ad essere felice e scintillante come prima, nonostante tutte le evidenze dicano il contrario.

Aspettiamo le repliche dei diretti interessati per avere conferma di quello che sembra ormai inevitabile: la fine di una delle coppie più famose, glamour e amate d’Italia, seconda solo per una questione di anzianità, a Ilary Blasi e Francesco Totti.