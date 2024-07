svelata la causa della morte

Una lotta durata a lungo, una lotta che è finita in modo molto triste. Grave lutto per il mondo della commedia americana dopo una serie di mali che hanno colpito l’attore e performer newyorkese. Dopo aver combattuto contro diverse malattie, specie un cancro alla prostata durato ben sette anni e il morbo di Crohn, questo però per tutta la vita, l’attore ci ha lasciati.

L’attore e comico noto soprattutto per diverse serie TV a cui ha preso parte tra gli anni Ottanta e Novanta, è deceduto nella sua abitazione a Batavia, New York. Come riporta il necrologio pubblicato dal quotidiano locale ‘The Batavian’, Hiram Kasten è morto ieri, domenica 16 giugno, poco meno di un mese fa. La notizia, però, è stata diffusa solo in questi giorni.

Nell’annuncio del lutto, la famiglia ha rivelato che l’attore aveva scelto di tenere segreta la sua diagnosi terminale fino a sei mesi prima della sua morte. La moglie dell’artista, Diane Kastenbaum, ha raccontato al giornale che la “grande comunità comica e artistica si è stretta intorno a lui in questo ultimo periodo” con visite di persona, anche in videochiamata su Zoom. Questa vicinanza con colleghi e fan “ha prolungato la sua vita di almeno altri due mesi”. Il potere dell’amore e del sostegno emotivo ha davvero fatto un piccolo ma significativo miracolo per il suo cancro.

Nato nel Bronx, New York, Hiram Kasten si è unito alla scena comica della città negli anni Settanta. Con il sogno di diventare un un artista della comicità sul palco, si è diretto verso The Comic Strip, fulcro degli spettacoli locali, dove ha incontrato Jerry Seinfeld, che all’epoca era il presentatore. Dopo la sua prima audizione, Kasten e Seinfeld hanno instaurato un’amicizia che è durata quasi cinquant’anni.

Grande amico dei comici Paul Reiser, Larry Miller e Mark Schiff, verso la fine degli anni Ottanta, Kasten si è trasferito a Los Angeles dove ha ottenuto una parte in un episodio pilota per Dr. Paradise della CBS con Frank Langella e Sally Kellerman, ma è diventato famoso grazie al ruolo di Michael nella sitcom americana Seinfeld, interpretando il collega di Elaine Benes.

L’attore ha poi avuto ruoli in serie come Innamorati pazzi, Bayside School, Tutti amano Raymond, Settimo cielo, Il ponte di Brooklyn, Willy, il principe di Bel-Air, Tutto in famiglia e molti altri. Hiram Kasten e sua moglie, Diana Kastenbaum, si sono trasferiti a Batavia nel 2012. L’attore, all’età di 71 anni, lascia la moglie e la figlia, Millicent Jade Kastenbaum.