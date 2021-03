Svegliati amore mio, sennò mamma non ce la fa.

Chi in queste settimane ha fatto zapping su Canale 5 si è sicuramente imbattuto in questo promo televisivo sulle note di Fai Rumore di Diodato, in merito alla nuova mini serie scritta da Simona Izzo col marito Ricky Tognazzi.

A promuovere la mini serie con Sabrina Ferilli, Francesco Arca ed Ettore Bassi è stata anche la stessa Simona Izzo con un video pubblicato su Instagram.

Ed è proprio in questo video che Simona Izzo, entusiasta per il debutto di Svegliati Amore Mio, ha fatto uno spoiler sul finale sottolineando come la “mamma coraggio” Sabrina Ferilli “combatte e vince”.

Insomma, alla fine l’amore suo si è davvero svegliato.

#SimonaIzzo con cuore, generosità, passione e tantissima energia ringrazia tutti coloro che le hanno permesso di realizzare questa nuova serie tv. Ascoltiamola. #SvegliatiAmoreMio su #Canale5 e @MediasetPlay @SimonettaIzzo 🎯🎬😻 pic.twitter.com/MQ4YACdbMg — Fiction Mediaset (@fictionmediaset) March 22, 2021

Svegliati Amore Mio, la trama

Nanà (Sabrina Ferilli) è una donna forte, animata da un profondo senso di giustizia, una mamma meravigliosa e una moglie innamorata. Un giorno tutto cambia: la sua bambina Sara (Caterina Sbaraglia) si scopre affetta da leucemia. Dopo un momento di buio e dolore Nanà inizia una battaglia, con la forza di una leonessa, contro il “Mostro”. Forse è da lì che proviene il veleno che si è inoculato nel corpicino della figlia e il “Mostro” è l’acciaieria Ghisal dove da vent’anni lavora suo marito Sergio (Ettore Bassi) e dove ha trovato un suo ruolo, che gli ha permesso di dare una sicurezza alla famiglia. Riuscirà Nanà a sfondare il muro dell’omertà e della inconsapevolezza, che sono i più grandi nemici in questa sua lotta? Riuscirà a persuadere le altre madri, rassegnate al dolente destino che le vede perdere i figli, a unirsi alla sua battaglia? Ce la farà a convincere una dottoressa anestetizzata ormai dalla convivenza con la morte? E riuscirà a inchiodare un manager spietato, devoto solo al profitto e al Dio dell’acciaio? E poi: porterà dalla sua il pigro giornalista Stefano (Francesco Venditti)? Ce la farà a tenere a bada Mimmo (Francesco Arca) che da sempre la ossessiona con il suo amore malato, mettendo a repentaglio il suo matrimonio? Ma soprattutto: salverà sua figlia, e porterà suo marito dalla sua parte? Chi riesce a ribaltare il proprio destino ma anche quello di una comunità non è un super eroe. È Nanà, che a differenza dei più conserva la capacità di sognare, e di credere che amore e unione possano compiere il miracolo di sconfiggere il male del mondo, o almeno arginarlo.