Sveglia Videogame: Nintendo Sound Clock Alarmo per Veri Appassionati

Nintendo ha lanciato la Sound Clock Alarmo, una sveglia multifunzione pensata per gli appassionati dei suoi videogiochi e per chi desidera un dispositivo per monitorare la qualità del sonno. Con un design moderno e divertente, la sveglia presenta ben 35 combinazioni di musiche ed effetti sonori ispirati a titoli iconici come Zelda, Super Mario Odyssey, Pikmin 4, Splatoon 3 e Ring Fit Adventure. In futuro, verranno aggiunti suoni anche da Mario Kart 8 e Animal Crossing.

Il display LCD da 2,8 pollici non solo mostra l’ora e la data, ma presenta anche animazioni interattive in base al tema selezionato, arricchendo l’esperienza per gli utenti. Esistono due modalità per l’allerta: la Steady Mode, in cui il volume aumenta gradualmente, e la Gentle Mode, dove l’intensità sonora resta costante. Per spegnere la sveglia, c’è un pulsante in alto, che ha anche funzioni aggiuntive: se premuto quando la sveglia non è attivata, riproduce suoni rilassanti o colonne sonore dei giochi Nintendo. Inoltre, ruotando il dispositivo, si attiva un’illuminazione.

Un’altra caratteristica interessante è il sensore a onde radio, che rileva la presenza di una persona nel letto e interrompe automaticamente la sveglia quando l’utente si alza. Per chi tende a rimandare l’uscita dal letto, il suono cresce di intensità e viene mostrata un’animazione di Bowser, rendendo più imperativo alzarsi. Grazie a questo sensore, è possibile posticipare la sveglia e analizzare i movimenti notturni, ottenendo un report dettagliato al risveglio, il che permette di monitorare la qualità del sonno in qualsiasi situazione.

Dal punto di vista estetico, la Sound Clock Alarmo si distingue per la sua scocca rossa, in linea con il famoso design di Super Mario. Il dispositivo è già disponibile sul Nintendo Store online al prezzo di 99,99 euro. La Nintendo Sound Clock Alarmo si configura quindi come un oggetto non solo utile per la gestione del sonno, ma anche come un accessorio divertente per i fan dell’universo Nintendo.