Sveglia all’alba migliora sonno in Italia

Il sonno è fondamentale per il benessere fisico e mentale e un suo eccesso o carenza può alterare rapidamente l’umore. Se le tradizionali sveglie o gli avvisi dello smartphone non sono efficaci, le opzioni come Hatch Restore 3 potrebbero essere la soluzione ideale.

L’esperta Allison Murray ha esaminato il Restore 3 e il precedente Restore 2 e afferma che il Restore 3 offre alcuni aggiornamenti promettenti che hanno migliorato l’esperienza dell’utente. I rituali della buonanotte dell’app Hatch sono notevolmente migliori rispetto alla versione precedente e offrono molte più routine tra cui scegliere, come meditazione, favole della buonanotte, ASMR, sequenze di stretching a letto o podcast per impostare il tono dell’ora di andare a dormire.

Utilizzando queste routine, Murray è riuscita a smettere di scorrere il telefono per un’ora buona prima di addormentarsi. Anche l’autore dell’articolo ha acquistato il Hatch Restore 3 e, nonostante l’abbia usato solo poche notti, si sta già divertendo a non essere legato alla sveglia del telefono prima di andare a letto e al mattino.