9.2 C
Roma
giovedì – 1 Gennaio 2026
Tecnologia

Sveglia all’alba migliora sonno in Italia

Da stranotizie
Sveglia all’alba migliora sonno in Italia

Il sonno è fondamentale per il benessere fisico e mentale e un suo eccesso o carenza può alterare rapidamente l’umore. Se le tradizionali sveglie o gli avvisi dello smartphone non sono efficaci, le opzioni come Hatch Restore 3 potrebbero essere la soluzione ideale.

L’esperta Allison Murray ha esaminato il Restore 3 e il precedente Restore 2 e afferma che il Restore 3 offre alcuni aggiornamenti promettenti che hanno migliorato l’esperienza dell’utente. I rituali della buonanotte dell’app Hatch sono notevolmente migliori rispetto alla versione precedente e offrono molte più routine tra cui scegliere, come meditazione, favole della buonanotte, ASMR, sequenze di stretching a letto o podcast per impostare il tono dell’ora di andare a dormire.

Utilizzando queste routine, Murray è riuscita a smettere di scorrere il telefono per un’ora buona prima di addormentarsi. Anche l’autore dell’articolo ha acquistato il Hatch Restore 3 e, nonostante l’abbia usato solo poche notti, si sta già divertendo a non essere legato alla sveglia del telefono prima di andare a letto e al mattino.

👉 Dai un’occhiata alle offerte Amazon di oggi!

Articolo precedente
Capodanno a Torino
Articolo successivo
Fontane Danzanti a Latina
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.