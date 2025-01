Svastiche e l’Ingiuria: ‘Laziale Ebreo’

A poche ore dall’inizio del derby tra Roma e Lazio, è comparso uno striscione choc nella Capitale con la scritta “Laziale ebreo”, accompagnato da due svastiche, sul cavalcavia della Tangenziale est. L’atto, attribuito a tifosi giallorossi, è stato rimosso dalla polizia che ha sequestrato anche diverse armi e materiali esplosivi a Ponte Milvio, in vista della partita. L’incidente non è isolato; negli anni le tifoserie delle due squadre hanno mostrato comportamenti antisemiti, come nel caso degli adesivi di Anna Frank con la maglia della Roma e striscioni offensivi legati ad Auschwitz.

Per garantire la sicurezza, la polizia ha implementato un ampio dispositivo di sicurezza nell’area dello stadio, attivando circa 1200 agenti già dalle prime ore di domenica. Durante la giornata, ci sono stati lanci di petardi nelle vicinanze dell’Olimpico. Un gruppo di tifosi incappucciati ha sfilato sul lungotevere verso il bar River, costringendo le forze dell’ordine a sigillare l’area per prevenire scontri.

Le operazioni delle forze dell’ordine hanno portato al sequestro di diverse armi, tra cui mazze, aste trasformate in lance, coltelli, cacciaviti e petardi. Questi oggetti sono stati trovati in vari luoghi di raduno dei tifosi, segnalando un’alta tensione tra i gruppi. Un episodio particolare ha coinvolto un giovane della Lazio al quale è stato sequestrato un cacciavite mentre entrava allo stadio, con conseguente DASPO.

L’acceso clima di rivalità tra le tifoserie è diventato un tema ricorrente nel corso degli anni, spesso sfociando in atti di violenza e comportamenti discriminatori. La situazione ha richiesto un forte intervento da parte della polizia per garantire che il derby si svolgesse senza incidenti gravi, evidenziando la necessità di una gestione attenta di eventi sportivi caratterizzati da storiche rivalità. Tali eventi, oltre a mettere a rischio la sicurezza pubblica, pongono interrogativi sulla cultura del tifo nel calcio e sulle misure di contenimento da adottare.