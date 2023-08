Svas Biosana, crescita double digit dei ricavi semestrali

– Svas Biosana, primario operatore del settore sanitario, attivo nella produzione e distribuzione di dispositivi medici destinati alle strutture sanitarie pubbliche e private, ha registrato un fatturato consolidato al 30 Giugno 2023 pari a 55 milioni, in crescita del 25,6% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente 43,8 milioni circa con un incremento double digit dei ricavi consolidati.

Particolarmente rilevante l’incremento della Business Unit Farmex – produzione e commercializzazione di ausili per incontinenza e prodotti cotonati – che cresce del 24,3%, e della Business Unit Mark Medical – commercializzazione di dispositivi medici specialistici in Est Europa – che aumenta dell’11,3%; Business Unit che insieme incidono per il 63,3% sul fatturato totale del Gruppo.

Il fatturato consolidato al 30 giugno 2023 include ricavi per 7 milioni realizzati dal Gruppo Bormia acquisito il 23 giugno 2022.

Umberto Perillo, Amministratore Delegato di Svas Biosana, ha dichiarato: “Siamo molto soddisfatti della crescita registrata nel primo semestre. Guardiamo con orgoglio alla solidità del Gruppo ed alle favorevoli prospettive per l’anno in corso e per i prossimi. Il gran lavoro svolto dal management ha contribuito in maniera determinante ai risultati conseguiti e lo sarà ancora di più per lo sviluppo futuro”.