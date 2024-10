Svas Biosana annuncia l’emissione di un prestito obbligazionario da 6 milioni di euro

Il Consiglio di Amministrazione di Svas Biosana, un’importante realtà nel settore sanitario e quotata su Euronext Growth Milan, ha approvato l’emissione di un prestito obbligazionario non convertibile e non subordinato per un importo nominale di 6 milioni di euro. Questa emissione rappresenta una soluzione alternativa e complementare al finanziamento bancario tradizionale. Si prevede che l’emissione avvenga entro novembre 2024.

Il prestito sarà integralmente sottoscritto da un veicolo di cartolarizzazione nel contesto di un basket bond, in cui Banca Finint agirà come investitore senior. Le caratteristiche del prestito obbligazionario includono l’emissione in unica tranche, con un prezzo di emissione pari al 100% del valore nominale. La durata del prestito sarà di circa sei anni e sei mesi, con scadenza fissata per maggio 2031.

È importante notare che questo prestito obbligazionario non sarà quotato su mercati regolamentati né ammesso alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione. Inoltre, sarà emesso in esenzione dall’obbligo di pubblicazione di un prospetto di offerta. Questa iniziativa si inserisce in una strategia di diversificazione delle fonti di finanziamento dell’azienda, volta a sostenere la propria crescita e sviluppo nel settore sanitario.