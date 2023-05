Svanco Pantaloni da Uomo da Jogging Larghi Pantaloni Uomo Invernali Pantaloni Sportivi in Vita Elasticizzata Pantaloni a Gamba Dritta con Tasche

Dal marchio

Felpe con Cappuccio&Robe

Pantaloni&Tops

Felpe con Cappuccio&Pantaloni

Lingerie&Vestito

Set di Biancheria

Accessori&Maglione

Cappello& Sciarpa& Guanti

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 13 agosto 2021

ASIN ‏ : ‎ B09DGLW2LG

【Stylish Comfortable Sweatpants Men】I pantaloni jogger sono molto adatti per il fitness, jogging, passeggiate, giochi con la palla e pantaloni sportivi per il tempo libero. Adatto per la primavera e l’inverno.

65% Cotone, 35% Poliestere

Chiusura: Coulisse

Lavabile solo a mano

straight

【Pantaloni da allenamento da uomo con tasche】Due calde tasche laterali. Può essere usato per mettere il tuo cellulare, le chiavi o altri piccoli oggetti.

28,99 €