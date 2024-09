Suzuki Music Party: i primi quattro cantanti del cast, l’annuncio di Amadeus

Amadeus sta rendendo “Sanremo” anche una semplice trasmissione musicale realizzata per il brand. E a noi piace così. Come sappiamo, il prossimo 22 settembre su Nove condurrà il Suzuki Music Party, ma al contrario dei vari Power Hits Estate, Tim Summer Hits e Battiti Live, i cantanti che calcheranno quel palco non lo faranno con tormentoni già conosciuti, ma con brani inediti “in anteprima televisiva”.

I cantanti che andranno al Suzuki Music Party a presentare il loro singolo saranno 15 e saranno tutti svelati dallo stesso Amadeus entro la fine di questa settimana. I primi due, annunciati un paio di giorni fa, sono Anna e Tananai; gli altri due, spoilerati con un video notturno pubblicato su Instagram, sono Lazza e Fiorella Mannoia.

01) Anna

02) Tananai

03) Lazza

04) Fiorella Mannoia

05) ?

06) ?

07) ?

08) ?

09) ?

10) ?

11) ?

12) ?

13) ?

14) ?

15) ?

“La sera del 22 settembre c’è un appuntamento imperdibile con la musica, uno speciale dove 15 cantanti verranno a presentare, in anteprima televisiva, i successi dell’autunno. Lo show si chiama Suzuki Music Party. E’ la festa della musica, 15 canzoni inedite, in anteprima televisiva. Vi dico chi conduce con me il programma e chi sono i primi due cantanti. Nell’arco di una settimana, vi darò l’elenco completo. A condurre la serata, con me, ci sarà un’attrice bravissima, simpaticissima. Io sono un suo grande fan. Non abbiamo mai lavorato assieme ma è stata ospite nei miei programmi. Ed è Ilenia Pastorelli, con lei dividerò il palco dell’Allianz Cloud di Milano. […] Non è una gara, non c’è una classifica. E’ una grande festa della musica”.