Suzuki Music Party: cosa è il nuovo evento musicale di Amadeus su Nove

Amadeus, oltre a condurre un preserale sul Nove (ovvero Identity, conosciuto su Rai1 con il nome italiano di I Soliti Ignoti), e La Corrida, terrà a battesimo anche un nuovo evento musicale sponsorizzato da Suzuki, ovvero il Suzuki Music Party.

Una serata musicale che vedrà protagonisti “dodici numeri uno della musica” che porteranno sul palco una loro hit e una canzone inedita che presenteranno per la prima volta. Insomma, un Suzuki Music Party nel panorama italiano ancora non esisteva. La versione Rai (Tim Summer Hits) e quella Mediaset (Battiti Live) propongono infatti hit del momento, non pezzi inediti.

A svelare questo nuovo progetto di Amadeus è stato Giuseppe Candela su Dagospia con un Candela Flash.

“CANDELA FLASH! SUL NOVE E’ CAMBIATA LA MUSICA! NON SOLO IDENTITY (FU SOLITI IGNOTI) E LA CORRIDA, AMADEUS SARA’ CONDUTTORE E DIRETTORE ARTISTICO DI ‘SUZUKI MUSIC PARTY’. UN GRANDE EVENTO DALL’ALLIANZ CLOUD DI MILANO CON DODICI NUMERI UNO DELLA MUSICA CHE CANTERANNO UN BRANO DEL LORO REPORTORIO E UNA NUOVA HIT IN ANTEPRIMA. L’EVENTO ANDRA’ IN ONDA DOMENICA 22 SETTEMBRE”.

L’estate finirà con questo grande evento musicale.

Chi saranno i 12 big che presenteranno un brano inedito sul palco del Suzuki Music Party di Amadeus?

Suzuki Music Party, il commento di Davide Maggio