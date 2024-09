Suzuki Music Party, cantante si esibisce nonostante la richiesta di condanna a 3 anni di carcere

Ieri sera si è tenuto il Suzuki Music Party, un concerto di fine estate organizzato da Nove e presentato da Amadeus, che ha visto protagonisti 15 artisti che hanno avuto l’opportunità di eseguire brani inediti. Poche ore prima dell’inizio delle registrazioni, però, la notizia di una condanna richiesta dalla Procura di Milano nei confronti del trapper Baby Gang è diventata virale. Il giovane è stato accusato di essere coinvolto in disordini durante le riprese di un video musicale, dove si è verificato un lancio di oggetti contro le forze dell’ordine, con una richiesta di pena di 3 anni di reclusione.

Le reazioni online non si sono fatte attendere, molti utenti hanno ironizzato sulla possibilità che Baby Gang non partecipasse all’evento. Alcuni hanno scherzato su un possibile “evasione” per portarlo a cantare, ma sorprendentemente, nonostante la notizia potesse averlo scosso, Baby Gang è salito sul palco e ha collaborato con Emma per il nuovo singolo, creando grande entusiasmo tra i fan.

Tuttavia, le vicende legali di Baby Gang non si limitano a questo episodio. Negli ultimi mesi, infatti, il trapper era già stato coinvolto in diversi problemi con la giustizia; recentemente è stato riassolto in appello in un caso di rapina e ha subito una riduzione della pena per una sparatoria avvenuta nel 2022, passando da una condanna di 5 anni e 2 mesi a 2 anni, 9 mesi e 10 giorni. Dopo questa sentenza, Baby Gang era tornato in libertà, ma se la nuova richiesta della Procura venisse accolta, potrebbe dover affrontare nuovamente il carcere.

Il Suzuki Music Party ha avuto anche altri artisti di spicco, tra cui Anna, Tananai, Lazza, Fiorella Mannoia, Emis Killa, Paola & Chiara con BigMama, e molti altri. La serata ha messo in risalto il talento musicale di diversi artisti, incluso il sorprendente duetto tra Emma e Baby Gang, che ha regalato momenti emozionanti al pubblico presente.