Suzuki Jukebox: la festa della musica italiana a Torino

Stasera su Rai 1 andrà in onda una grande festa musicale dedicata agli anni ’70, ’80, ’90 e 2000. Antonella Clerici e Clementino presenteranno il primo dei due appuntamenti di “Suzuki Jukebox. La notte delle hit”, uno show che celebra le canzoni più iconiche di oltre quarant’anni di musica italiana e internazionale.

La serata si svolgerà al Palaolimpico di Torino e vedrà la partecipazione di artisti di grande fama. Tra gli ospiti figurano Anastacia, i Gipsy Kings, Michael Sembello, Alcazar, Le Vibrazioni, Zero Assoluto, Alexia, Leee John, Marco Ferradini, Fausto Leali e Tony Hadley. Durante lo show, Clementino condurrà il pubblico in un viaggio musicale attraverso melodie e ritornelli che hanno segnato intere generazioni.

Il secondo appuntamento, previsto per domani sera, presenterà altri artisti come Earth Wind & Fire Experience, Cutting Crew, e i Nomadi, insieme a molti altri.

“Suzuki Jukebox” sarà trasmesso in diretta su Rai 1 alle 21:30 e potrà essere seguito anche su Radio2 con Martina Martorano e in streaming su RaiPlay.

Ecco la scaletta degli artisti per stasera:
– Anastacia
– Gipsy Kings by Diego Baliardo
– Michael Sembello
– Alcazar
– Le Vibrazioni
– Zero Assoluto
– Alexia
– Leee John
– Marco Ferradini
– Fausto Leali
– Tony Hadley

Questa serata promette di essere un’occasione imperdibile per rivivere canzoni che hanno fatto la storia della musica.

🔗 Per info su concerti e biglietti, visita TicketOne.

