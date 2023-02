SUWEN Wireless WiFi Display Dongle HDMI 1080P WiFi Display Ricevitore Supporto Miracast Airplay DLNA per Android / Smartphone / PC / TV / Monitor / Proiettore

Caratteristica: Caratteristica: 1. Supporta funzioni interattive multi-sistema, multipiattaforma (Android, iOS, Windows) e multi-schermo. 2. Supporta Google Home e Chrome. 3. Supporto Internet cablato, con funzione AP, può essere utilizzato come hotspot WiFi. 4. Supporta la connessione wireless WiFi 802.11 b / g / ne ha una forte capacità anti-interferenza. Specifica: Chip principale: AM8268C, single core Sistema operativo: Linux 3.1 SDRAM: DDR3 128M / Flash 128M Lingua: cinese, inglese, supporto multilingue Distanza di trasmissione: massimo 15 M durante la riproduzione di musica, foto e file PDF e 10 M durante la riproduzione di file video. Modalità WiFi: 2,4 GHz Rete: WiFi 802.1 b / g / n Alimentazione: DC 5V / 1A HDMI tipo A Supporto: DLNA / AirMirror / Airplay / Miracast Requisiti di sistema: iOS 8 + / Android 5.0 + / Mac / Windows 7+ Notare che: 1. Controlla se il tuo telefono ha funzionalità aggiuntive, come la “parte superiore dello schermo” sull’iPhone e la “Smart View” sui telefoni Samsung. (Utenti di telefoni Android, verificare se il sistema telefonico ha le proprie funzioni) 2. Collega il cavo USB all’alimentatore 5V / 1A invece che alla porta TV. 3. Per garantire la migliore esperienza visiva, consigliamo vivamente di accorciare la distanza tra il telefono cellulare e il dongle. 4. Se non sai come usarlo, leggi il manuale dell’utente o contatta il nostro team di assistenza. Lista imballaggio: 1 * Adattatore HDMI WiFi Display Dongle 1 * Antenna WiFi esterna con cavo USB 1 * Manuale dell’utente



【Esperienza su grande schermo】 Puoi proiettare foto, video, trasmissioni, musica, documenti d’ufficio (word, excel, ppt), fotocamere in tempo reale, chat online, film, giochi, ecc. Su telefoni cellulari e tablet o su TV a grande schermo. Su dispositivi HDMI come monitor o monitor, oltre i limiti dei piccoli schermi, portando lavoro e intrattenimento sul grande schermo!【Qualità 4K HD】Questo dongle per display WiFi ha una risoluzione 4K, che può fornire l’immagine più chiara e accurata sul grande schermo. Visione stereo scioccante 3D, gioca a giochi 3D, aggiorna l’esperienza sensoriale e condividi momenti meravigliosi.【Display Wi-Fi wireless 2.4G e chip avanzato】L’antenna esterna con segnale WiFi da 10 m fornirà un wireless più stabile rispetto ad altri dispositivi (Wi-Fi: 802.11b / g / n 2.4GHz). Adattatore per streaming video, navigazione web, visualizzatore di foto, condivisione della fotocamera in tempo reale, lettore multimediale. E forniamo una garanzia di rimborso di 180 giorni. Supporto tecnico a vita.【Funzionamento rapido】Plug and play, nessun driver e APP, nessun cavo disordinato, basta collegare il dongle al tuo router WIFI Internet. Leggere il manuale dell’utente per giustapporre il ricevitore wireless WiFi per connettersi al router.【Ampiamente compatibile】Questo dongle per display WiFi HDMI supporta DLNA / AirMirror / Airplay / Miracast ed è compatibile con iOS 8 + / Android 5.0 + / Mac / Windows 7+. Compatibile con tutti i dispositivi con porte HDMI. Supporta M9-M11-12PLUS in formato Vidoe, puoi utilizzare liberamente le applicazioni Youtube, Netfix, hulu Chromcast.

19,99 €