SUV Rubato in Contromano sulla Pontina: Schianto e Traffico Paralizzato

Il pomeriggio di mercoledì 18 settembre ha visto un evento inquietante sulla Pontina, quando un uomo a bordo di un Suv rubato ha percorso 17 chilometri contromano, creando panico tra gli automobilisti. Il suo viaggio iniziò ad Ardea, dove i carabinieri tentarono di fermarlo. L’autista, però, accelerò bruscamente, iniziando una corsa pericolosa in direzione Latina.

Il SUV ha continuato a viaggiare a tutta velocità contromano, mentre le forze dell’ordine, supportate dai colleghi di Pomezia, si lanciarono all’inseguimento. Fortunatamente, molti automobilisti sono riusciti a schivare il mezzo, evitando un potenziale disastro. L’inseguimento si è concluso con uno schianto contro il new jersey a Castel Romano, mentre fonti diverse indicano che il Suv ha anche impattato un furgone, rimanendo intrappolato.

Dopo l’incidente, il conducente è stato trasportato all’ospedale Sant’Eugenio di Roma, ma le sue condizioni di salute e la sua identità rimangono sconosciute, poiché non aveva documenti con sé. Le autorità stanno indagando per determinare se fosse sotto l’influenza di alcol o sostanze stupefacenti al momento della corsa contromano.

Questo evento sottolinea il rischio di comportamenti irresponsabili alla guida e l’importanza della vigilanza da parte delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza stradale. Mentre le indagini continuano, si spera che emergano ulteriori dettagli sulle circostanze che hanno spinto l’uomo a intraprendere una folle corsa che ha messo in pericolo non solo la sua vita, ma anche quella degli altri utenti della strada.