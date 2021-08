Susy Fuccillo, storica ballerina di Amici, oggi ha condiviso su Instagram il video di ciò che rimane del suo stabilimento balneare Le Capannine, situato a Catania: cenere.

In questi giorni, infatti, la Sicilia è in una morsa di incendi dolosi che stanno distruggendo vegetazioni ed attività, come quella della famiglia Fuccillo, che si è vista togliere in soli 20 minuti oltre 30 anni di sacrifici.

“La prova più difficile che la vita mi ha messo davanti” – ha scritto Susy Fuccillo su Instagram – “Questo è quello che rimane della nostra attività familiare… ceneri. Ho visto bruciare con i miei occhi anni e anni di sacrifici, in meno di 4 ore del nostro stabilimento balneare “Le Capannine” non è rimasto più nulla. Mi sento impotente e persa, violentata nell’anima ed emotivamente vulnerabile”.

“In 20 minuti, tutto distrutto”

La ballerina di Amici ha poi continuato:

“I social non servono solo a condividere gioie e vite perfette, questo è quello che è successo in una giornata d’estate, mentre tutti erano al mare a divertirsi. L’incendio è partito da un terreno non molto distante dalla nostra struttura, abbiamo provato subito a chiamare i vigili del fuoco, ma che ahimè non hanno mai risposto. Il vento non era a nostro favore e in meno di 20 minuti le fiamme hanno attaccato tutta la nostra struttura. Ci siamo subito impegnati a far evacuare il lido, che per fortuna non ha avuto feriti o vittime”.

E ancora:

“Credetemi quando vi dico che ho vissuto un film, persone che scappavano, chi non riusciva a respirare dal troppo fumo, bambini che piangevano…è stato brutto…brutto perché non potevamo fare nulla per fermare tutto quello che stava accadendo. Ed eccomi qui oggi, ho perso una parte di me in quelle fiamme, guardo gli occhi della mia famiglia e vedo tanto dolore, lo stesso dolore che mi riporto dentro da quel maledetto venerdì 30 luglio. Le Capannine è casa di tutti, un ritrovo per giovani e famiglie, uno stabilimento che ha sempre lavorato con grande dedizione, disponibilità e armonia”.

Susy Fuccillo, quel che resta del suo stabilimento balneare

A pubblicare un post con tanto di foto di quel che resta dello stabilimento balneare de Le Capannine è stato anche l’account ufficiale.