Surplus commerciale italiano: dati incoraggianti a settembre

A settembre, il saldo della bilancia commerciale italiana ha mostrato un miglioramento, registrando un surplus di 2,852 miliardi di euro, in confronto ai 2,318 miliardi dello stesso mese dell’anno precedente. Secondo i dati Istat, il deficit energetico si è ridotto, passando da 4,255 miliardi a 3,392 miliardi. Tuttavia, l’avanzo delle esportazioni di prodotti non energetici è calato, scendendo da 6,573 miliardi a 6,244 miliardi.

Il settore dell’export ha visto un incremento del 35% verso gli Stati Uniti. Le importazioni sono aumentate dell’4,1%, superando la crescita delle esportazioni, che si è fermata al 2,6%. Questo incremento mensile dell’export è attribuibile soprattutto alle vendite verso i Paesi extra Ue, che hanno mostrato un aumento del 6,4%, mentre quelle verso l’area Ue sono diminuite dello 0,8%. Rispetto all’anno precedente, l’export verso i Paesi Ue è aumentato del 10,2%, mentre quello verso i mercati extra Ue è cresciuto del 10,9%.

Nel terzo trimestre, l’export è cresciuto del 2%, mentre le importazioni sono rimaste stabili. Settori come quello farmaceutico, dei mezzi di trasporto e dei prodotti alimentari hanno sostenuto la crescita, mentre l’export di articoli sportivi e chimici ha subito una diminuzione. I principali contributi all’export sono arrivati da Stati Uniti, Francia e Spagna, mentre alcuni Paesi, come la Turchia, hanno registrato perdite.

Infine, a settembre, i prezzi all’importazione sono diminuiti, mostrando una riduzione dello 0,2% mensile e del 2,5% annuo. Il presidente dell’Ice ha previsto un export di circa 644 miliardi di euro per la fine dell’anno, avvicinandosi agli ambiziosi obiettivi del governo.