Suriname protegge il 90% delle sue foreste tropicali

Una grande notizia è recentemente emersa riguardo a un paese celebre per le sue foreste intatte. Suriname ha deciso di preservare il 90% della sua copertura forestale tramite una legge.

La decisione è stata annunciata a New York in preparazione di un vertice delle Nazioni Unite, dove si riunirà il Framework Conference on Climate Change (UNFCCC) per la trentesima volta. Questo passo è considerato fondamentale per proteggere il 30% di tutti i paesaggi naturali della Terra.

Suriname, ex colonia olandese situata sulla costa settentrionale del Sud America, è noto per le sue vaste distese di foresta pluviale amazzonica. Il Ministro degli Esteri Melvin W. J. Bouva ha comunicato la notizia a nome della presidente recentemente eletta, Jennifer Geerlings-Simons. La presidente ha dichiarato: “Comprendiamo e accettiamo l’immensa responsabilità di custodire oltre 15 milioni di ettari di foresta pluviale tropicale. Stiamo immaginando un’economia alimentata dalle nostre ricche foreste e biodiversità.”

Circa il 90% del paese è coperto da foreste tipiche del Bacino Amazonico, che è il più grande ecosistema di foresta pluviale del mondo, estendendosi su nove paesi. Suriname è uno dei tre stati che fungono da pozzi di carbonio, assorbendo più anidride carbonica di quanta ne emettano.

Nonostante l’aumento della deforestazione in Suriname, le perdite nel Bacino stanno diminuendo significativamente, in particolare quelle causate dagli incendi boschivi. L’organizzazione di conservazione Re:wild ha riportato la presenza di oltre 700 specie di uccelli e 100 specie di anfibi, oltre a numerosi mammiferi iconici come tapiri, giaguari e otarie giganti.

Russell Mittermeier, responsabile della conservazione presso Re:wild, ha espresso entusiasmo per l’impegno storico e senza precedenti della presidente Geerlings-Simons. Questo approccio stabilisce un nuovo standard per l’intera regione amazzonica, che ha subìto serie perdite forestali negli ultimi decenni.

