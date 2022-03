Oggi vi raccontiamo la storia di un elettricista di nome Colin. Vi è mai capitato di vedere dei suricati? Si tratta di animali con un’espressione tenera e curiosa e quest’uomo ha avuto la fortuna di vivere un’esperienza incredibile!

Colin quel giorno stava svolgendo un lavoro da elettricista in uno zoo della costa meridionale dell’Inghilterra, quando all’improvviso qualcuno è arrivato in suo aiuto.

Alcuni suricati lo hanno raggiunto e dopo aver curiosato tra le sue cose, hanno deciso di aiutarlo nel suo difficile lavoro. La figlia dell’uomo ha ripreso la scena con il suo cellulare ed ha condiviso le immagini sui social. In poco tempo sono state condivise in tutto il mondo!

Lucy, questo il nome della ragazza, ha immortalato una famiglia di suricati che “collaboravano” con il suo papà per risolvere i problemi elettrici del loro recinto.

I suricati sono super curiosi per natura, quindi sono andati ad esplorare mentre lui stava lavorando! C’è un’altra foto di uno di loro seduto sulla spalla di mio padre. Si è chinato per raccogliere qualcosa e gli sono saliti sulla schiena!

Un’altra immagine mostra uno dei teneri animaletti che passa un cacciavite all’uomo, proprio come un vero assistente!

Migliaia di persone in tutto il mondo si sono divertite a guardare le foto pubblicate dalla figlia di Colin.

Sono rimasta molto sorpresa dal fatto che le foto abbiano ricevuto così tanta attenzione! Le ho postate per mostrarle ai miei amici e poi sono decollate. Ne stavo parlando con mio padre e ha detto che i suricati hanno lasciato che la fama gli andasse alla testa e hanno iniziato a far pagare £ 15 per una foto – la tipica battuta di papà!