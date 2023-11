Surf Detersivo Liquido Concentrato per Bucato Professionale, 10L

Detersivo concentrato per bucato in lavatrice e a mano dal fresco profumo di pulito. Grazie alla sua speciale formula altamente concentrata elimina anche gli sporchi più tenaci, rispettando i tessuti e colori.

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 23,2 x 19,4 x 31,4 cm; 10,86 KgProduttore ‏ : ‎ DiverseyASIN ‏ : ‎ B0733C4VC3Numero modello articolo ‏ : ‎ 7518800Paese di origine ‏ : ‎ Italia

Scioglie ed elimina lo sporco più difficile rispettando tessuti e colori senza lasciare residui, in ogni condizione di durezza dell’acqua

154 lavaggi per tanica pari a 770 Kg di biancheria

Formula Professionale – Adatto sia per l’utilizzo domestico sia per lavanderie professionali