Supreme a Roma

Il 17 gennaio alle ore 21.30, torna in scena “Supreme”, lo spettacolo prodotto da Holly’s Good e diretto da Francesco Felli, presso La Bottega degli Artisti di Roma. Dopo il debutto sold out, Supreme si prepara a riconquistare il pubblico con una nuova serata all’insegna dell’audacia e della raffinatezza.

Sul palco si alterneranno le performance di sei artiste, ognuna con il suo personalissimo stile, con numeri unici e ricercati, tra canto, teatro, numeri aerei e burlesque, in un susseguirsi di quadri scenici che celebrano la sensualità e femminilità in tutte le sue sfumature. Lo spettacolo si distingue nel panorama italiano per il suo concept internazionale, capace di condurre lo spettatore in un viaggio sensoriale senza precedenti: uno show dinamico, in costante evoluzione, che non teme di osare e di sperimentare nuovi linguaggi espressivi.

Fiore all’occhiello del format è l’iconico numero nella vasca da bagno, un “bathtub show” rivisitato in un delicato duetto sospeso tra leggerezza e magia, che incanta per eleganza e cura estetica. Ogni atto si configura come un vero e proprio quadro artistico, scolpito da luci suggestive e ambientato nel secret theatre per eccellenza nel cuore della Capitale.

La colonna sonora accompagna e amplifica le emozioni in scena: elettronica, blues e rock si intrecciano in un viaggio musicale che attraversa grandi classici e atmosfere contemporanee, creando un tappeto sonoro ipnotico e coinvolgente. Il risultato è un’esperienza immersiva che trasporta idealmente oltreoceano, permettendo al pubblico di lasciarsi andare, comodamente seduto, mentre lo spettacolo prende forma davanti ai loro occhi.