Supporto Universale per Smartphone Lammcou: Treppiede e Clip per Uso Verticale e Orizzontale

Price: 10,99€

(as of Jan 10, 2025 08:40:31 UTC – Details)







✅ Può essere ruotato in verticale e in orizzontale: Viene fornito con un braccio girevole che consente di utilizzare il telefono in verticale o in orizzontale senza doverlo rimuovere dal supporto.

✅ Robusto e protettivo: realizzato in plastica di alta qualità con viti in metallo, robusto e stabile, il supporto protegge bene il telefono cellulare grazie ai cuscinetti in gomma.

✅ Universale: sia il supporto superiore che quello inferiore si adattano a treppiedi, monopiedi, bastoni per selfie o altri dispositivi cinematografici con una vite di collegamento da 1/4 di pollice.

✅ Questo supporto per treppiede per smartphone si adatta a vari smartphone con una larghezza compresa tra 2,3 e 4,1 pollici, anche con una custodia per cellulare.

✅ Perfetto per la vostra attrezzatura fotografica come treppiede, stabilizzatore, selfie stick ecc.

✅ Elenco dei pacchetti: Il kit treppiede Lammcou include: treppiede supporto per telefono cellulare * 1