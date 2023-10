Supporto per presa di corrente “Made for Amazon” per Echo Dot (5ª generazione) Nero. Non compatibile con Echo Dot con orologio

Aggancia Echo Dot (5ª gen) a una presa di corrente per liberare spazio sui ripiani di casa. Il supporto permette di appendere il dispositivo al di sotto di una presa di corrente, nascondendo l’alimentatore di corrente di Echo Dot (5ª gen).

Nascondi il cavo penzolante con il ferma cavo integrato. Avvolgi la parte di cavo in eccesso e ascolta la musica dal tuo Echo Dot (5ª gen).

Si installa in pochi minuti su una presa di corrente esistente. Ti serve Alexa in un’altra stanza? Basta collegarlo alla presa e funzionerà subito.

Ruota Echo Dot (5ª gen) come vuoi. Il supporto girevole ti permette di orientare l’altoparlante nella direzione che vuoi per un ascolto ottimale.

I nostri professionisti sono a disposizione per aiutarti 7 giorni su 7. Vai sul nostro sito web o consulta il manuale del prodotto per sapere tutti i modi per contattare di persona i nostri esperti con sede negli Stati Uniti.

Compatibile con Amazon Echo Dot di 4ª e 5ª generazione. Non compatibile con Echo Dot con orologio, con Amazon Echo Dot di altre generazioni, né con Amazon Echo di maggiori dimensioni.

Incluso nella confezione: supporto per presa di corrente

23,99 €