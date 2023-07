Supporto per Montaggio a Parete con Presa per Echo DOT 3a Generazione | Accessori salvaspazio con Gestione del Cavo | Nessun Suono smorzato Gancio per Presa Originale per Altoparlante Smart Home

Il supporto per montaggio a parete per Echo dot 3a generazione è progettato per offrirti la comodità di organizzare il tuo tavolo, bancone e scaffale, ecc., Adatto per soggiorno, camera da letto, bagno, ufficio, sala conferenze, ecc. Descrizione:Il supporto per montaggio a parete per Echo dot 3a generazione è progettato per offrirti la comodità di organizzare il tuo tavolo, bancone e scaffale, ecc., Adatto per soggiorno, camera da letto, bagno, ufficio, sala conferenze, ecc. Caratteristiche:

1. Perfettamente adatto per il terzo altoparlante. (l’altoparlante non è incluso)

2. Con la gestione del cavo integrata, mantieni in ordine lo spazio sul bancone e risparmia spazio.

3. Facile installazione con viti.

4. Arazzi sicuri e affidabili sul muro. Specifica:

Nome prodotto: supporto per montaggio a parete per Echo Dot 3a gen

Materiale: ABS

Colore: nero, bianco

Compatibilità: per Echo Dot 3a gen Lista imballaggio:

1 * Supporto per montaggio a parete

2 * Viti Appunti:

1. A causa degli effetti di luce e degli angoli di ripresa, c’è una differenza di colore nel prodotto, per favore capisci.

2. A causa della misurazione manuale, esiste una tolleranza nella dimensione del prodotto.

17,99 €