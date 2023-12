Supporto per caricabatterie Wireless veloce da 15W per iPhone 15 14 13 12 11 8 Apple Watch stazione di ricarica pieghevole 4 in 1 per Airpods Pro iWatch

Descrizione del prodotto

Onde pieghevoli e portatiliLo spessore della stazione di ricarica inferiore a 0.6 pollici una volta piegato, occupa solo poco spazio. Il supporto per caricabatterie il supporto piegato può anche regolare la staffa in metallo per supportare l’angolo confortevole che desideri. Solo un cavo per caricare tutti i tuoi Airpods per iPhone Apple Watch, per rendere il tuo desktop e comodino più e in ordine. Questo supporto per caricabatterie wireless può caricare quattro dispositivi contemporaneamente, il che è conveniente per la tua vita.

1948 design umanizzato e decorazione perfettaefibre4Il supporto per caricabatterie supporto di ricarica da tavolo universale Design ergonomico a 30 gradi consente agli utenti di caricare il cellulare. L’esperienza del dock di ricarica Wireless 4 in 1 sembra compatto ed elegante, decora perfettamente la tua camera da letto, la scrivania dell’ufficio. Questo supporto per caricabatterie wireless può caricare quattro dispositivi contemporaneamente, il che è conveniente per la tua vita.

Caricabatterie rapido e di sicurezza 1948Il pad di ricarica wireless è componenti integrati ad alta efficienza e chip avanzati che forniscono controllo della temperatura, protezione da sovracorrente e sovratensione, rilevamento di oggetti estranei. Può anche migliorare notevolmente la velocità di ricarica del dock di ricarica wireless. Ma, si prega di utilizzare l’adattatore adatto per caricare.

Argy caricabatterie Wireless 4 in 1 standeciecipciaeciabiclocieciecipanteIl caricabatterie wireless adotta la ricarica wireless rapida ad alta carica per Samsung S22, S21, S20,S20 +,S20 Ultra,Huawei P40 Pro,P30 Pro, Mate 40 Pro, mate 40 Pro +/Mate 30,Mate 30 Pro, Mate 20 Pro. Ricarica wireless da 10W per Samsung Galaxy Note9/Note 10/Note 10 Plus/S10/S9/S8/S7/S7 Edge. Modalità di ricarica rapida da 7.5W per iPhone 15/14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max/13/13 Pro/13 Pro Max/13 Mini/12/12 Pro/12 Pro Max/12 Mini/SE2/8 Plus/X/XR/XS Max/11 Pro/11/11 Pro Max. La ricarica wireless può caricare con due telefoni contemporaneamente. Pad di ricarica wireless da 5W per telefono o Airpods Pro. Supporto di ricarica wireless da 2W per Apple Watch e porta USB da 3W per Airpod 1/2/Pro/3/Pro2.

Pacchetto incluso:

Stazione di ricarica Wireless 1 *

1 * manuale utente

Cavo USB di tipo C 1 * (adattatore da parete non incluso)