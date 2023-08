Supporto da tavolo per Echo Dot 4a generazione, supporto stabile progettato per Echo Dot 4a generazione supporto con gestione dei cavi, simpatico supporto da tavolo per Echo Dot 4a generazione, verde

Simpatico supporto stabile per Echo Dot 4a generazione, supporto da tavolo da scrivania progettato per Echo Dot 4a generazione con gestione dei cavi, supporto per altoparlanti per Echo Dot 4a generazione come accessori decorativi, verde Modelli compatibili:

Simpatico supporto da tavolo a forma di lumaca progettato per Echo Dot 4a generazione, per Echo Dot 4a generazione con orologio e per Echo Dot 4a generazione Kids.

Avviso: non compatibile con Echo 4th Gen.

Si prega di conformarsi al modello e alle dimensioni prima dell’acquisto. Caratteristiche:

1. Supporto stabile: il supporto da scrivania è progettato per Echo Dot 4a generazione, tiene saldamente il tuo altoparlante e mantiene il tuo altoparlante in posizione sul tavolo.

2. Design antiscivolo: la parte inferiore di questo supporto per altoparlanti ha 4 tappetini antiscivolo per evitare che il supporto dell’altoparlante scivoli o vibrazioni sulla superficie liscia.

3. Gestione per il cavo di ricarica: il foro del cavo e il design dell’avvolgitore consentono di nascondere il cavo extra disordinato nella parte inferiore e mantiene la scrivania ordinata.

4. Migliore qualità del suono: il supporto da scrivania fornisce un suono surround a 360° al tuo altoparlante per una migliore esperienza di ascolto.

5. Interessante supporto per altoparlante: simpatico supporto per altoparlante progettato a lumaca, non importa se lo si posiziona in cucina, comodino, soggiorno o bagno, sarà una bella vista nella tua stanza.

6. Facile da usare: secondo le istruzioni di installazione, il supporto da tavolo richiede solo pochi minuti per l’installazione con successo senza attrezzi. Contenuto della confezione:

1 supporto per altoparlante (verde).

1 manuale utente (lingua italiana non garantita). Nota:

Questo non è un prodotto originale e non è coperto dalla loro garanzia.

【Funzione di gestione dei cavi】: il supporto da tavolo è costruito con un foro per cavo per offrire una funzione di cavo di ricarica nascosto. La base del supporto dell’altoparlante è progettata con un avvolgitore, che ti aiuta a risparmiare spazio ed eliminare i cavi disordinati nascondendo il cavo sul fondo del supporto del tavolo dell’altoparlante.Migliore qualità del suono: il supporto per altoparlanti per Echo Dot 4a generazione espone l’altoparlante senza alcun impatto sul riconoscimento vocale o sulla qualità del suono. Garantire un angolo di suono migliore offre una buona esperienza di ascolto.Design antiscivolo: la parte inferiore di questo supporto per altoparlanti ha 4 tappetini antiscivolo per garantire che l’altoparlante sia stabile sul tavolo e non scivoli facilmente durante l’uso. Il supporto da tavolo per Echo Dot 4 Gen con materiale di alta qualità che può tenere saldamente il vostro altoparlante senza oscillare e mantenere il vostro altoparlante al sicuro.Facile da usare: non c’è bisogno di praticare fori. Secondo le istruzioni di installazione, il supporto da tavolo per Echo Dot 4th Gen richiede solo pochi minuti per l’installazione correttamente. È possibile posizionare questo supporto da tavolo per altoparlanti ovunque si desidera, come soggiorno, camera da letto, cucina, ufficio, ecc.

23,27 €