Supporto da parete “Made for Amazon” per Echo Dot (5ª generazione) Bianco

Installazione incredibilmente facile, per fissare Echo Dot (5ª gen) alla parete in pochi minuti. Usa le strisce 3M Command incluse per un’installazione immediata con l’adesivo. Preferisci un fissaggio permanente? Le viti e i tasselli necessari sono forniti nella confezione per il fissaggio su pareti di cartongesso o su travi di legno.Fissa a parete il tuo Echo Dot (5ª gen) per liberare spazio sui ripiani di casa. Puoi anche fissarlo sotto un pensile o addirittura sul soffitto. Questo supporto terrà al sicuro l’altoparlante quando i tuoi vicini organizzeranno delle feste.Il design girevole ruota di 360° per massimizzare l’accesso ai pulsanti e la qualità dell’audio, per una configurazione davvero personalizzata.Tieni in ordine il cavo di alimentazione avvolgendo la parte eccedente attorno alla base del supporto, per una casa elegante, perfetta per Instagram.I nostri professionisti sono a disposizione per aiutarti 7 giorni su 7. Vai al nostro sito web o consulta il manuale del prodotto per sapere tutti i modi per contattare di persona i nostri esperti con sede negli Stati Uniti.Compatibile con Amazon Echo Dot di 4ª e 5ª generazione. Non compatibile con Amazon Echo Dot di altre generazioni né con Amazon Echo di maggiori dimensioni.Inclusi nella confezione: 1 supporto, 1 piastra da parete, 2 viti, 2 tasselli di fissaggio, 2 strisce adesive Command 3M

23,99 €