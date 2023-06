Supporto da parete “Made for Amazon” per Echo Dot (4ª e 5ª generazione) Bianco

Installazione incredibilmente facile, per fissare Echo Dot a parete in pochi minuti. La confezione include le viti e i tasselli necessari per il fissaggio su cartongesso o su travi di legno, oltre a una striscia adesiva 3M opzionale per una maggiore sicurezza ove lo si desideri.Fissa a parete il tuo Echo Dot per liberare spazio sui ripiani di casa. Questo supporto terrà al sicuro l’altoparlante quando i tuoi vicini organizzeranno delle feste.Tieni in ordine il cavo di alimentazione inserendo la parte in eccesso nell’apposito vano nascosto.I nostri professionisti sono a disposizione per aiutarti 7 giorni su 7. Vai sul nostro sito web o consulta il manuale del prodotto per sapere tutti i modi per contattare di persona i nostri esperti con sede negli Stati Uniti.Inclusi nella confezione: 1 piastra da parete, 1 custodia, 1 base, 2 viti per la piastra da parete, 2 tasselli di fissaggio, 1 striscia adesiva Command 3M

24,99 €