Supporto al Clan Pezzella: Traffico di Droga e Armi a Frattamaggiore

Un’operazione congiunta tra il commissariato di Frattamaggiore e la Squadra mobile della Questura di Napoli ha portato all’arresto di 14 persone legate al clan camorristico “Pezzella”. L’iniziativa mirava a combattere le attività illecite nei territori di Frattamaggiore, Crispano e zone limitrofe. Le accuse contro gli arrestati comprendono associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, estorsione tentata e consumata, detenzione e porto di armi da fuoco, anche clandestine, e detenzione di droga ai fini di spaccio. Durante l’operazione, sono stati arrestati anche tre individui da parte dei carabinieri della compagnia di Casoria.

Le indagini hanno rivelato una serie di estorsioni ai danni di imprenditori e commercianti locali. Gli investigatori hanno scoperto un arsenale di armi utilizzato per consolidare il potere del clan sul territorio, in particolare contro il clan rivale “Cristiano Mormile”. Nelle aree di Frattamaggiore e Frattaminore, la vendita illecita di cocaina, hashish, marijuana e crack era una pratica comune, costituendo parte della strategia del clan per mantenere il controllo della zona.

L’operazione rappresenta un importante passo avanti nella lotta contro la criminalità organizzata nella regione, evidenziando l’impegno delle forze dell’ordine nel contrastare le attività mafiose e garantire maggiore sicurezza ai cittadini. La scoperta di armi e la rete di estorsioni sottolineano la necessità di un’azione continua per affrontare la minaccia rappresentata dalla camorra e dai suoi clan.