Superyacht: l’Italia guida il mercato mondiale con il 50%

L’industria italiana continua a dominare il mercato mondiale dei superyacht, con 572 unità attualmente in costruzione, che rappresentano il 50% del totale globale. Questo dato è stato reso noto da Confindustria Nautica durante la presentazione della nuova edizione della pubblicazione “Nautica in cifre-log”. Significativo è il fatto che un superyacht su due proviene dall’Italia.

A seguire, la Turchia si posiziona al secondo posto con 146 yacht in costruzione, mentre i Paesi Bassi e il Regno Unito registrano rispettivamente 69 e 81 unità in fase di realizzazione. Questi numeri evidenziano l’importanza e la competitività dell’industria nautica italiana nel panorama globale, confermando la sua leadership in questo settore.