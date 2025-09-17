28.8 C
Roma
mercoledì – 17 Settembre 2025
Economia

Superyacht: l’Italia guida il mercato mondiale con il 50%

Da StraNotizie
Superyacht: l’Italia guida il mercato mondiale con il 50%

L’industria italiana continua a dominare il mercato mondiale dei superyacht, con 572 unità attualmente in costruzione, che rappresentano il 50% del totale globale. Questo dato è stato reso noto da Confindustria Nautica durante la presentazione della nuova edizione della pubblicazione “Nautica in cifre-log”. Significativo è il fatto che un superyacht su due proviene dall’Italia.

A seguire, la Turchia si posiziona al secondo posto con 146 yacht in costruzione, mentre i Paesi Bassi e il Regno Unito registrano rispettivamente 69 e 81 unità in fase di realizzazione. Questi numeri evidenziano l’importanza e la competitività dell’industria nautica italiana nel panorama globale, confermando la sua leadership in questo settore.

Articolo precedente
Padovani in campo: la sfida per Faenza si riaccende
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.