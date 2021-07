Supervivientes dopo ben 106 giorni (!!) ha eletto il suo vincitore, anzi, la sua vincitrice: Olga Moreno. La donna – che circa un mese fa ha accettato di farsi tagliare i capelli in cambio di un pasto – ha trionfato su Gianmarco Onestini, che si è classificato al secondo posto. Dietro loro Melyssa Pinto, nota ai più per aver partecipato a Temptation Island insieme al fidanzato Tom Brusse, anche lui presente (a sua insaputa) nel cast del reality.

Quella di Supervivientes è stata una finale spettacolare in loco (i finalisti, infatti, erano tutti in studio a Madrid) spalmata su ben due puntate.

L’edizione è stata di grande successo, per questo motivo la prossima settimana tutti i concorrenti si incontreranno di nuovo per la puntata dedicata alla reunion.

Supervivientes, sfumata l’ipotesi di vederlo in Italia

Purtroppo sembrerebbe essere naufragata la volontà di Canale 5 di mandare in differita l’edizione spagnola sottotitolata, come detto in anteprima da Santo Pirrotta mesi fa.

“Il prossimo 7 giugno finirà l’edizione de L’Isola dei Famosi, ma per la prima volta – non era mai successo – Mediaset sta facendo tradurre Supervivientes con Valeria Marini, è stata proprio lei a suggerire questa idea. Supervivientes lo vedremo quindi su Mediaset in prima serata. Potremo così vederla insieme a Gianmarco Onestini, fratello del più famoso Luca“.

Peccato, sarebbe stato divertente.