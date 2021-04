Valeria Marini: cambiano i reality, cambiano le location, cambiano le nazioni e soprattutto cambiano gli utensili da cucina, ma quando si tratta di cibo è sempre in prima fila. A maggior ragione in un reality come Supervivientes dove il cibo scarseggia e la fame si fa sentire. Chiamate Elenoire Casalegno e lo scolapasta.

Dopo aver intossicato metà cast facendogli mangiare delle uova andate a male, Valeria è tornata alla carica nel momento della pulizia del cocco con la concorrente Sylvia Pantoja.



Valeria Marini e quel cocco pulito col coltello che puzza di lumache

Sylvia per staccare il cocco commestibile dalla sua buccia avrebbe infatti usato un coltello sbagliato e quando Queen Valery glielo ha fatto notare ha sbottato andandosene e dandole della pazza.

“No Sylvia non usare questo coltello, questo non è pulito: usa quest’altro. Con questo abbiamo fatto le lumache”.

Sylvia lì per lì non ha capito (Valeria le ha proprio detto la frase sopracitata mezza in italiano usando termini come “pulito” e “lumache” che in spagnolo si traducono come “limpio” e “caracolas”) e si è ripresa il coltello per la pulizia del cocco.

La Marini a quel punto ha insistito (sempre in italiano) “è sporco di lumaca!” e la Pantoja ha chiesto un po’ interdetta cosa significasse la parola “lumaca”. Valeria non ha saputo rispondere e le ha tolto di nuovo il coltello dalla mano.

Sylvia Pantoja a questo punto ha sbroccato e se n’è andata lasciando lì coltello e cocco.

“Sei nervosa! O mio Dio ma non si può fare niente qua. Dai Valeria, fallo tu, puliscilo tu. Sei pazza!”.

Quanto mi manca Valeria Marini in un nostro reality.