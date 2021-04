Valeria Marini e Gianmarco Onestini (insieme al resto del cast di Supervivientes) è stato immortalato all’aeroporto di Madrid, direzione Honduras.

Los 16 concursantes de #Supervivientes2021 y Lara Álvarez ya se han marchado a Honduras (1/3) pic.twitter.com/cgmEW1rpRd — Tweets de tele (@teletuits) April 1, 2021

La prossima settimana (giovedì 8, in concomitanza con la nuova puntata italiana), in Honduras debutterà anche l’edizione spagnola del reality e le due produzioni si alterneranno fra le varie spiagge disponibili pur di non incrociarsi, anche se sarebbe bellissimo un cameo di Queen Valery in diretta con Ilary Blasi. E chissà se non possa succedere davvero.

Come già detto, il cast di Supervivientes sarà composto da 16 concorrenti (fra cui Valeria Marini e Gianmarco Onestini) ed in queste ore il pubblico a casa sta votando per dividerli in due squadre: i privilegiati che potranno vivere a la Isla del Pirata Morgan (l’atollo in mezzo al mare, location delle scorse edizioni italiane) e quelli più sfortunati, che vivranno nel Barco Encallado, una barca dei pirati incagliata sul fondale.

A gettarsi dall’elicottero tuttavia saranno solo gli abitanti della Isla Del Pirata Morgan, quindi preghiamo il Santo Trash per far sì che gli spagnoli spediscano lì Valeria Marini, che siamo tutti in attesa del suo lancio.

Sento già odore di trash: gli spagnoli non deludono mai.