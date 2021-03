Gli spagnoli amano il trash italiano e infatti nel corso di questi anni hanno spesso attinto a piene mani ai “nostri” vip per i loro reality show.

Se Elettra Lamborghini, Marco Ferri e Gianmarco Onestini hanno partecipato al Gran Hermano Vip, Carmen Russo, Valerio Pino, Elisa De Panicis, Paola Caruso, Fabio Colloricchio ed Ivana Icardi hanno dato il meglio di loro a Supervivientes.

Ed è proprio Supervivientes il protagonista di questo articolo perché fra qualche mese – non appena finirà L’Isola dei Famosi di Ilary Blasi – tornerà in Honduras con una nuova edizione ed un nuovo cast in cui c’è già una celebrità italiana: Valeria Marini.

Queen Valery sarebbe potuta non essere l’unica italiana nel cast dato che gli autori spagnoli avevano contattato anche Pierpaolo Pretelli che, tuttavia, avrebbe rifiutato.

“Ho rifiutato di partecipazione a Superviventes, L’Isola dei Famosi in versione spagnola” – ha confessato l’ex Velino a SuperGuidaTv – “Non mi sembrava il caso di lasciare mio figlio ancora per tanto tempo da solo. Ammetto però che l’Isola dei Famosi è un’esperienza che mi solletica”.

Immagino così gli autori spagnoli appena inizia un nostro reality:

Un nome non scelto a caso, dato che Pretelli un po’ di spagnolo lo mastica, dato che la sua ex compagna è argentina e suo figlio è perfettamente bilingue.