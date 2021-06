Supervivientes con tutti i vari spin off in prima serata va in onda tre sere a settimana (il lunedì, il giovedì e la domenica) ed è condotto da tre conduttori diversi: la puntata principale, quella del giovedì, è affidata a Jorge Javier Vázquez, lo speciale Conexion Honduras è condotto da Jordi Gonzalez, mentre lo spin off Tierra De Nadie in onda su Cuatro (la nostra Rete 4, per intenderci) è stato dato a Carlos Sobera.

Queen Valery in qualità di eliminata da Supervivientes è stata ospite nel salotto di tutti, ma se con Jordi Gonzalez ha avuto un brutto battibecco e Carlos Sobera le ha fatto trovare l’ex fidanzata di Ivan Gonzalez che l’ha presa in giro scimmiottando l’accento italiano, Jorge Javier Vazquez l’ha messa a disagio facendole una domanda inopportuna sul suo neo.

Valeria Marini litiga a Supervivientes con l’ex di Ivan Gonzalez che la prende in giro imitando l’accento italiano https://t.co/ElBg79SwsD #Supervivientes — BICCY.IT (@BITCHYFit) June 10, 2021

Insomma, Valeria Marini sarà anche “espectacular”, ma non sta facendo una vita semplice in Spagna.

Valeria Marini e il neo, il conduttore: “Quella è una verruca?”

Ad apertura puntata Jorge Javier Vazquez, parlando proprio con Valeria Marini, le ha prima ricordato il suo herpes nato in Honduras (e che le ha causato non pochi problemi di convivenza, come dimostra questo video qua sotto) e successivamente le ha indicato il neo che ha sul petto chiedendole se fosse una verruca: “Ma cosa hai qua, una verruca?” – “Questo? E’ un neo non è una verruca! Non me lo tolgo perché dice che è di buon auspicio“, ha risposto la showgirl col suo classico sorriso ma visibilmente a disagio.

E pensare che su Facebook esiste anche una pagina che si chiama “Il neo stellare di Valeria Marini”, Vazquez non è ben informato.