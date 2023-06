Supervivientes, i naufraghi lasciano l’Honduras e terminano il reality in una casa in Spagna

Supervivientes che si trasforma in una sorta di Gran Hermano Vip: è quello che è successo in Spagna quando tutti i naufraghi sono stati costretti a lasciare l’Honduras dopo ben 107 giorni di sopravvivenza. (L’edizione più lunga de L’Isola dei Famosi è stata quella dello scorso anno, vinta da Nicolas Vaporidis, durata 99 giorni).

I sopravvissuti: il modello marocchino Asraf Beno, l’ex gieffina Adara Molinero, il nipote del barone Bosco Blach, il modello italo-ucraino Artur Dainese e l’influencer apertamente gay Jonan Wiergo, stanno infatti vivendo in una casa in campagna nella periferia di Madrid in attesa della finale, prevista per giovedì.

Asraf: haría cualquier cosa por ella Si cariño ya lo vimos. #ConexiónHonduras17 pic.twitter.com/HC90jkqxgs — Señor de Malyshkina (@Rajetx) June 25, 2023

I ragazzi sono lì dalla scorsa settimana e nel corso dell’ultima puntata Artus Dainese è stato eliminato, mentre Adara Molinero è stata eletta prima finalista. Il vincitore della 22esima edizione di Supervivientes (anche se a inizio anni 2000 si chiamava La Isla de Los FamoS.O.S.) sarà quindi eletto giovedì dopo ben 119 giorni di programma, di cui 2 settimane passate in una casa in campagna.

Supervivientes, l’edizione del ritorno di Oriana Marzoli

Questa edizione dell’Isola dei Famosi spagnola ha visto anche il ritorno di Oriana Marzoli, già naufraga di una passata annata. Ha partecipato come naufraga nel 2014 e poi come “fantasma del passato” nel 2017, mentre è stata ospite e opinionista nel corso di tutte le altre edizioni.