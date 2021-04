Gianmarco Onestini e Melyssa Pinto sono una coppia?

L’italiano, dopo aver vinto lo spin off del Gran Hermano Vip grazie al consenso ottenuto con la storia d’amore con Adara Molinero, sembrerebbe voler replicare anche in Honduras, dove è appena approdato per partecipare alla ventesima edizione di Supervivientes.

Come riportano alcuni media spagnoli, infatti, sembrerebbe che Gianmarco Onestini abbia messo gli occhi su Melyssa Pinto, una delle naufraghe della sua squadra.

Melyssa non è una qualsiasi, ma è fra le concorrenti più amate dell’edizione. Deve la sua popolarità al programma Mujeres Y Hombres (non serve la traduzione) dove è stata prima corteggiatrice, poi tronista. La sua scelta è ricaduta sul bel Tom Brusse con cui ha partecipato l’anno successivo a La Isla De Las Tentaciones (anche qua non serve la traduzione) da cui è uscita con un bel paio di corna, con tanto di falò di confronto ed ex fidanzato che se l’è data a gambe con una tentatrice.

Ora Tom Brusse, dato che gli spagnoli sono avanti anni luce a livello di trash, è nel cast di Supervivientes ed è costretto a vedere la sua ex amoreggiare con Onestini.

Prepariamo i popcorn.