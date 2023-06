Supervivientes, eletto il vincitore di questa edizione: “Assegno da 200.000€”

Dopo quasi quattro mesi, ieri sera si è conclusa la ventiduesima edizione di Supervivientes. I cinque finalisti hanno lasciato l’Honduras più di una settimana fa e hanno trascorso qualche giorno spiati in una casa alla periferia di Madrid (in una sorta di Grande Fratello Vip).

La finalissima se la sono giocati Bosco Martínez-Bordiú e Adara Molinero (ex fidanzata di Gianmarco Onestini). Il pubblico però ha premiato il 25enne, che ha vinto il montepremi di 200.000 Euro: “Sono così emozionato, questa esperienza folle per me è stata incredibile. Devo dire che partecipare a questo programma mi ha aiutato moltissimo in molti sensi. Non riesco ancora a crederci, grazie a tutti“.

Supervivientes 2023: il cast completo dei naufraghi.

1. Gema Aldón

2. Patricia Donoso

3. Adara Molinero

4. Raquel Mosquera

5. Sergio Garrido

6. Jaime Nava

7. Arelys Ramos

8. Jonan Wiergo

9. Ginés Corregüela

10. Katerina Safarova

11. Asraf Beno

12. Bosco Martínez-Bordiú

13. Raquel Arias

14. Diego Pérez

15. Artùr Dainese

16. Alma Cortés

17. Manuel Cortés

Chi è Bosco Martínez-Bordiú? (spoiler: non lo sapevano nemmeno in Spagna).

Bosco è certamente il concorrente meno famoso de L’Isola dei Famosi spagnola di quest’anno. Il naufrago fa parte dell’aristocrazia spagnola, poiché è figlio di Clotilde Martínez-Bordiú, sorella di Pocholo, uno dei volti più famosi della televisione in Spagna. A differenza dei familiari, Bosco non ha mai fatto televisione in passato. Il ragazzo ha ricevuto una formazione accademica all’American School of Madrid e alla Drexel University di Philadelphia, ma adesso vive a Miami. Tra i suoi hobby ci sono i viaggi e il motociclismo e la montagna. Bosco ha deciso di partecipare al reality per mettersi alla prova e sfidare se stesso (certo): “Per me essere stato chiamato per questa trasmissione è un grande onore. Ho accettato perché amo le sfide e non vedo l’ora di mettermi alla prova con gli altri concorrenti. Questa avventura può darmi tanto ne sono sicuro“.

PH: Mediaset Espana.