La pace fra Valeria Marini e Lara Sajen non è durata molto dato che – a distanza di un mese da quando le due hanno litigato sulla barca – se le son dette di nuovo di santa ragione.

La Sajen ha infatti accusato la Marini di aver lasciato i propri escrementi in bella vista vicino al bagno facendola molto arrabbiare. E non è la prima volta, dato che qualche settimana fa l’hanno anche accusata di aver fatto pipì sulla spiaggia.

“Sei una falsa, sei una bugiarda, te lo giuro sulla mia vita che sei una bugiarda” ha detto Valeria Marini cercando di tutelarsi, “Sei una vecchia pazza, ho soltanto detto che hai cagato, non che hai ammazzato nessuno!“, le ha risposto Lara Sajen.

Al ‘vecchia pazza’ Queen Valery non c’ha visto più ed ha deriso la pancia di Lara Sajen indicandola.

“Raccontami qual è la tua storia? Qual è la tua storia? La mia te l’ho raccontata e tutta la gente mi ama, le donne mi amano, i bambini mi amano. Tu a me hai detto vecchia pazza ma guarda cosa hai lì [le indica la pelle della pancia, ndr], ed ora guarda il mio corpo, guardalo! Ma dove vai!”.

Ed è subito MI CUL* ES VERDADERO BELLA! della Lamborghini.

Volano stracci sull’altra #isola. La Gorillona accusa Valeria di aver lasciato il suo “prodotto interno lordo (💩)” in bella vista. Lei si difende: “Menti, bugiarda. Qual è la tua historia? Da dove vieni? Mi hai dato della vecchia pazza? Guarda il mio cuerpo, guarda!” #metafisica pic.twitter.com/OB5hpbEF9s — Il Grande Flagello (@grande_flagello) May 28, 2021

Valeria Marini eliminata a Supervivientes finisce sull’ultima spiaggia

La lite con la Sajen è stata però la goccia che ha fatto traboccare il vaso e tutta la gente, le donne ed i bambini che amano Valeria Marini l’hanno votata per eliminarla. Ma anche in Spagna, esattamente come accade in Italia, il meccanismo del reality prevede una seconda possibilità per gli eliminati: l’ultima spiaggia che nel gergo spagnolo diventa Playa Destierro.

Valeria ha accettato di restare su Playa Destierro ma lì c’è posto solo per due persone ed al momento sono in tre. Il televoto (che si chiuderà lunedì) la salverà o la rimanderà in Italia?